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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер о новом двигателе: «Феррари» сделала шаг вперед, однако отставание от конкурентов по-прежнему заметно»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии , поделившись мнением о работе обновленного двигателя Скудерии.

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