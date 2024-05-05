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Не подвергать репрессиям членов семей врагов народа указанных категорий

Не подвергать репрессиям членов семей врагов народа указанных категорий

Документ от 12.12.1942 года, ,где товарищ Берия предлагает пересмотреть отношения к членам семей врагов народа, которые имеют родственников в Красной Армии или имеют в составе семьи лиц призывного возраста.

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