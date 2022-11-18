Как будут работать платежи за границу через СБП и какие валюты выбирать. Обзор прессы 18 ноября

Банк России готовится к массовому запуску трансграничных платежей через СБП, пишет «Коммерсант». Они планируются бесплатными только для получателей и иностранных контрагентов — российские банки и их клиенты-отправители будут платить комиссию.
Банк России готовится к массовому запуску трансграничных платежей через СБП, пишет «Коммерсант». Они планируются бесплатными только для получателей и иностранных контрагентов — российские банки и их клиенты-отправители будут платить комиссию.
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