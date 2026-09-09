Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жителя Тверской области

Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жителя Тверской области

7 сентября 2026 года трое фигурантов в возрасте от 18 до 21 года в ходе бытового конфликта нанесли местному жителю, являвшемуся участником СВО, множественные телесные повреждения, после чего, продолжая применять физическую силу, потребовали от него передать им денежные средства, находящиеся у него на счете.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым