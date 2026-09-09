Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жителя Тверской области

7 сентября 2026 года трое фигурантов в возрасте от 18 до 21 года в ходе бытового конфликта нанесли местному жителю, являвшемуся участником СВО, множественные телесные повреждения, после чего, продолжая применять физическую силу, потребовали от него передать им денежные средства, находящиеся у него на счете.
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