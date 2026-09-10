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Царьград

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Госдеп США одобрил продажу Аргентине вертолетов за $140 млн

Госдеп США одобрил продажу Аргентине вертолетов за $140 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Аргентине четырех многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующих систем на сумму $140 млн.

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