Закон и Порядок

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Получится ли у Макрона громко заявить о себе Путину?

Получится ли у Макрона громко заявить о себе Путину?

Сегодня, 28 января, президенты России и Франции проведут телефонный разговор, в ходе которого Эммануэль Макрон может предложить Владимиру Путину свой план деэскалации конфликта на Украине и заявить о праве Европы сесть за стол переговоров по гарантиям безопасности На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине 25 января Эммануэль Макрон уточнил, что в ходе разговора с Владимиром Путиным намерен обсудить ряд вопросов и получить разъяснение по проблемам, которые вызывают озабоченность.

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