Скорая провалилась в новый фонтан в Крыму

Зачем водитель решил проехать по фонтану, пока неизвестно.фото: t.me/tkachenkoigor82Машина скорой помощи провалилась в напольный фонтан, который еще не успели запустить в работу, сообщил 9 марта глава администрации города Игорь Ткаченко.