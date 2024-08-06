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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Киевское «Динамо» против «Рейнджерс», ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Мальме», «Фенербахче» сыграет с «Лиллем»

Киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», «Фенербахче» Жозе Моуринью проведет гостевой матч с «Лиллем», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с «Мальме».

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