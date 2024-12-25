«Выискивают недоделки»: застройщики жалуются на покупательский экстремизм в России

Девелоперская компания «Самолет», занимающая лидирующие позиции в России по объемам строительства, обратилась в Генпрокуратуру РФ с жалобой на явления, которые она называет «потребительским экстремизмом».
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