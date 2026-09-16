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Спорт Уик-Энд

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Генич: Никого, кроме Мостового, усилением «Локомотива» назвать не могу - была просто попытка закрыть дыры

Генич: Никого, кроме Мостового, усилением «Локомотива» назвать не могу - была просто попытка закрыть дыры

«В перспективе смотрю на игру и результаты «Локомотива» не то чтобы с позитивом, а с надеждой, - заявил комментатор Константин Генич.

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