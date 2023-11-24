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Закон, порядок, государство

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  • Taurus Zmei
    Там же и твоё местоНа кухне без них ...
  • Ингерман Ланская
    и даром не надь! и с предоплатой не надь! место подобного дерьма - на помойкеНа кухне без них ...

На кухне без них никуда: эти 3 девайса из СССР хотят заполучить все современные хозяйки

На кухне без них никуда: эти 3 девайса из СССР хотят заполучить все современные хозяйки

Кухонная утварь из СССР была известна своим удобством и прочностью. Так, некоторые девайсы дошли и до наших дней, впечатляя своим качеством многих современных хозяек.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
и даром не надь! и с предоплатой не надь! место подобного дерьма - на помойке
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15 час.
Taurus Zmei
Там же и твоё место
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8 час.

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