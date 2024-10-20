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Царьград

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В аварии с аэролодкой в Якутии серьёзно пострадали мэр Вилюйска и депутат горсовета

В аварии с аэролодкой в Якутии серьёзно пострадали мэр Вилюйска и депутат горсовета

Авария произошла 19 октября 2024 года на песчаном берегу Татар.В аварии с аэролодкой на реке Вилюй в Якутии, которая произошла в субботу, 19 октября, пострадали мэр Вилюйска Ян Попов и местный депутат Тимур Буслаев.

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