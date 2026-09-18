Какой сегодня праздник: 19 сентября 2026 года

19 сентября 2026 года — 262-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 103 дня. Этот день богат на профессиональные, международные, религиозные и необычные праздники, а также на памятные исторические события и дни рождения известных людей.
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