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Северяне могут получить квартиры и машины за свои краеведческие знания

А вы сильны в истории родного края? Дело в том, что теперь каждый житель Архангельской области может не только проверить свою эрудицию, но и благодаря собственным знаниям стать обладателем ценных призовА вы сильны в истории родного края? Дело в том, что теперь каждый житель Архангельской области может не только проверить свою эрудицию, но и благодаря собственным знаниям стать обладателем ценных призовВ Поморье стартовала краеведческая викторина «Архангельская область, выбираю тебя!», принять ….

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