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Ротенберг и Гарик Харламов встретились с воспитанниками академии «Красной Машины»: «Актерское мастерство – это уверенность, импровизация. Все это важно и в хоккее»

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг и комик Гарик Харламов встретились с воспитанниками академии «Красной Машины».

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