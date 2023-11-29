Ещё пара дней и у нас наступит довольно не простое время – полярная ночь.

Нам всем тяжело входить в период полярной ночи и выходить из него! И как говорят учёные, привыкнуть в этому периоду нельзя, но можно помочь себе его “Пережить”: Зимой хочется уюта – приглушить свет и закутаться в плед, но световое голодание негативно сказывается на нашем эмоциональном состоянии в этот период! Поэтому включаем больше яркого света и стараемся захватить световой день на улице, носим яркую одежду.