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Ещё пара дней и у нас наступит довольно не простое время – полярная ночь.

Ещё пара дней и у нас наступит довольно не простое время – полярная ночь.

Нам всем тяжело входить в период полярной ночи и выходить из него! И как говорят учёные, привыкнуть в этому периоду нельзя, но можно помочь себе его “Пережить”: Зимой хочется уюта – приглушить свет и закутаться в плед, но световое голодание негативно сказывается на нашем эмоциональном состоянии в этот период! Поэтому включаем больше яркого света и стараемся захватить световой день на улице, носим яркую одежду.

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