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Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет 

Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет 

Точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 000 лет определили уральские ученые. Проанализировав годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала, они пришли к выводу, что извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году до н.

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