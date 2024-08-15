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Закон, порядок, государство

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Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink на правом берегу Днепра

Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink на правом берегу Днепра

Точные попадания вывели из строя связь противника. .

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