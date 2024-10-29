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Царьград

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Избивших полицейского в Туле цыган ищут в поселке «газового бунта»

Избивших полицейского в Туле цыган ищут в поселке «газового бунта»

Речь идет о микрорайоне Плеханово, где массовые беспорядки случились в 2016 году.37-летний сотрудник полиции был госпитализирован в Туле 27 октября после стычки с толпой цыган.

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