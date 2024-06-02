Названы самые популярные города для летнего отдыха в Европе

Консалтинговая компания ForwardKeys представила обзор популярных среди туристов городов Европы. По данным компании, в июле и августе чаще всего искали рейсы в Лондон (5% запросов), Париж (4%) и Барселону, Стамбул, Рим (по 3%).
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