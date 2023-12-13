Транзит российского газа на прежних условиях: Болгария отменила акциз Наталья МарковаБойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии, недавно провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном.
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