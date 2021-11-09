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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Главы МИД Китая и Ливана обменялись поздравлениями по случаю 50-летия установления дипотношений

Пекин, 9 ноября /Синьхуа/ -- Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб во вторник обменялись поздравительными телеграммами по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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