Четыре человека пострадали в аварии на трассе в Свердловской области

Госавтоинспекция по Свердловской области В Свердловской области на 138-м километре дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда столкнулись Citroen C-Crosser и Renault Duster, в результате чего пострадали четыре человека.
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