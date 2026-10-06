Жительница Соликамска получила срок за сдачу карты мошенникам

Жительница Соликамска 1993 года рождения получила шесть месяцев ограничения свободы за передачу своей банковской карты постороннему мужчине для нелегальных операций.
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