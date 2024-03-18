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Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой

Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой

Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по передаче Крыма Украине было непростительной и трагической ошибкой.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Странная и вредная традиция, присущая советскому человеку, явное преступление Хрущёва называть &quot;ошибкой&quot;. Не нашлось активной группы в СССР, чтоб воспрепятствовать решению этого хохло- самодура. Именно по этой причине в середине 80-х годов не нашлось тех, кто шёл на поводу у мерзавца-горби, который открыто встал на путь предательства советского Союза. К сожалению и Нарышкин, несмотря на то что принадлежит более позднему поколению, до сих пор остаётся во многом похож на Горби и Хруща 😭
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