Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой

Алексей Сафронов

Странная и вредная традиция, присущая советскому человеку, явное преступление Хрущёва называть "ошибкой". Не нашлось активной группы в СССР, чтоб воспрепятствовать решению этого хохло- самодура. Именно по этой причине в середине 80-х годов не нашлось тех, кто шёл на поводу у мерзавца-горби, который открыто встал на путь предательства советского Союза. К сожалению и Нарышкин, несмотря на то что принадлежит более позднему поколению, до сих пор остаётся во многом похож на Горби и Хруща 😭