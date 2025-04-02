Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава МАГАТЭ Гросси намерен стать следующим генсеком ООН

Глава МАГАТЭ Гросси намерен стать следующим генсеком ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) аргентинец Рафаэль Гросси подтвердил свое намерение баллотироваться на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

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