Глава МАГАТЭ Гросси намерен стать следующим генсеком ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) аргентинец Рафаэль Гросси подтвердил свое намерение баллотироваться на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
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