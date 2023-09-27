Ливни могут нарушить жизнеобеспечение почти всех регионов Дальнего Востока

Предупреждение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) гласит, что на этой неделе жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено из-за сильных порывов ветра со скоростью до 25 метров в секунду и значительных осадков.
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