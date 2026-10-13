На минувшей неделе в Поморье зафиксировано 158 преступных деяний

Включая 32 тяжких и особо тяжких состава.Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 57 преступлений, а также доказать вину фигурантов еще по 20 эпизодам прошлых лет.
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