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Регион 29

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На минувшей неделе в Поморье зафиксировано 158 преступных деяний

На минувшей неделе в Поморье зафиксировано 158 преступных деяний

Включая 32 тяжких и особо тяжких состава.Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 57 преступлений, а также доказать вину фигурантов еще по 20 эпизодам прошлых лет.

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