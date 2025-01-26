Александр Сладковский: «Публика в Казани изменилась радикально»

О том, как изменилась публика и он сам за последние годы, об абонементе в Москве, записях музыки, особенностях профессии и том, почему Стравинский так не любил дирижеров, - в интервью «Татар-информа» с народным артистом России и Татарстана, худруком и главным дирижером ГАСО РТ Александром Сладковским.