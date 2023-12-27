Отец и сын отомстили сотруднику ДПС за арест авто в российском регионе

В Ангарске Иркутской области отец и сын избили сотрудника ДПС за арест машины. По данным источника, в конце ноября инспектор заподозрил на машине 21-летнего местного жителя Toyota Mark II поддельные номера и отправил ее на штрафстоянку.
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