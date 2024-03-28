Пугачева извинилась за "страдания", которые террористы испытали при задержании

Судя по всему, она считает, что расстрелявших людей в "Крокусе" должны были задержать более дружелюбно Российская певица Алла Пугачева извинилась за "страдания", которые силовики при задержании причинили террористам из Таджикистана, устроившим теракт в "Крокус Сити Холле", сообщает "МК".