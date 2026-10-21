Магнитный внешний аккумулятор Baseus PicoGo Air AM72, разработанный специально для складного смартфона Apple iPhone Duo, стал доступен на платформе Amazon раньше запланированного срока.
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