© Молодёжная сборная России по футболу/VK Александр Помалюк — 19-летний нападающий молодежной сборной России и ивановского «Текстильщика», забивший недавно в ворота Сербии, а затем впервые в сезоне отличившийся в матче Первой лиги, — дал интервью «Газете.