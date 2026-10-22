© Молодёжная сборная России по футболу/VK Александр Помалюк — 19-летний нападающий молодежной сборной России и ивановского «Текстильщика», забивший недавно в ворота Сербии, а затем впервые в сезоне отличившийся в матче Первой лиги, — дал интервью «Газете.
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