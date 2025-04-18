Царьград Шестиклассник в Подмосковье напал на учительницу с молотком во время урока Фото: Pogiba Alexandra/news.
Иноземный ученик устал терпеть учителя математики в школе: Пришел с молотком на разборки
Комментарии
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Геннадий Сытник
Заткнись, подИшак.
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1 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Этот взял лишь молоток, другие готовились долго и с оружием. Впору организовывать институт для изучения террористов Крокуса, малолетних преступников, которым довели, что они не подсудны и целой страны по соседству, которая сначала скакала круглосуточно, а потом стала палить четвертый год без каникул. И этот процесс управлется. К сожалению, не нами подчас. Вот вам и задача искусственному интеллекту определить порог агрессивности незрелого подростка, субъекта, группы людей, страны и группы стран.
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1 час.
Александр
По себе не суди.
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1 час.
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