Иноземный ученик устал терпеть учителя математики в школе: Пришел с молотком на разборки

ВЖ

Ванька Жуков

Этот взял лишь молоток, другие готовились долго и с оружием. Впору организовывать институт для изучения террористов Крокуса, малолетних преступников, которым довели, что они не подсудны и целой страны по соседству, которая сначала скакала круглосуточно, а потом стала палить четвертый год без каникул. И этот процесс управлется. К сожалению, не нами подчас. Вот вам и задача искусственному интеллекту определить порог агрессивности незрелого подростка, субъекта, группы людей, страны и группы стран.