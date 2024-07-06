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Угроза от лесных пожаров населенным пунктам Каларского округа снята

Угроза от лесных пожаров населенным пунктам Каларского округа снята

В Каларском округе ситуация с лесными пожарами стабилизируется. Вице-премьер Николай Захаров заявил, что угроза населенным пунктам Новой Чаре, Удокану и Икабье снята, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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