Театр абсурда
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Театр абсурда

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Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Умнее не становимся Начнем с так называемого «эффекта Флинна», достаточно оптимистичного феномена, по которому уровень интеллекта среднестатистического землянина неуклонно повышался с 30-х годов прошлого столетия.

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Комментарии
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Астон Мартин
&quot;В итоге у нас нет инструмента, чтобы понять, глупеют ли юные россияне или умнеют. Мы не знаем, во что превращает школьников цифровизация, и не готовы дать на это ответ — просто потому что никто эти вопросы системно не задаёт. И в этом, пожалуй, самый тревожный симптом.&quot; ...Ну как же а кое кто обещал экзамены убить , и разве мы не знаем этих людей из современных политиков и экономистов ...А вот как раз  и не кто иной как Ленин в начале двадцатого века  сделал доступным всеобщее образование для всех без исключения и это были не слова а действия и страна сделала рывок в развитии и создала тот мощный базис на котором мы находимся , и что мы видим , его имя подвергается забвению что явно неумно , крайне неумно ...С Днем Рождения , Владимир Ильич , Почет Вам и уважение !!!🥸
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14 час.
Владимир Соколов
а потом эти детишки вырастут и пойдут работать 😂 страшно будет жить!
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8 час.
Роман Болтов
эти не тпойдут
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7 час.
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