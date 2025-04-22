Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Астон Мартин

"В итоге у нас нет инструмента, чтобы понять, глупеют ли юные россияне или умнеют. Мы не знаем, во что превращает школьников цифровизация, и не готовы дать на это ответ — просто потому что никто эти вопросы системно не задаёт. И в этом, пожалуй, самый тревожный симптом." ...Ну как же а кое кто обещал экзамены убить , и разве мы не знаем этих людей из современных политиков и экономистов ...А вот как раз и не кто иной как Ленин в начале двадцатого века сделал доступным всеобщее образование для всех без исключения и это были не слова а действия и страна сделала рывок в развитии и создала тот мощный базис на котором мы находимся , и что мы видим , его имя подвергается забвению что явно неумно , крайне неумно ...С Днем Рождения , Владимир Ильич , Почет Вам и уважение !!!🥸