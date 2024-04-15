Мост Понте Веккьо, во Флоренции, закрывается на двухлетнюю реконструкцию

<p>Мост Понте Веккьо, расположенный во Флоренции, закрывается на двухлетнюю реконструкцию. Мост, которому уже семь столетий, увидел множество перемен в городе, включая наводнения, пожары и нацистское вторжение во время Второй мировой войны.
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