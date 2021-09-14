Жители Подмосковья требуют выдворения мигрантов после убийства пенсионерки

Алексей МашкаринПолитикаЖители Подмосковья требуют выдворения мигрантов после убийства пенсионерки В Московской области задержали двух иностранцев, которых подозревают в изнасиловании и убийстве пенсионерки.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей МашкаринА собянин просит еще двести тысяч.Евгений СОн на другой планете живет, дорогой. Проблемы пацаков его не волнуют....Vladimir LioubimcevМало того, что убили, они еще и изнасиловали 67-летнюю женщину... ТВАРИ!!... В Подмосковье мигранты ведут себя все наглей и наглей. Молодым девчонкам уже не пройти по улицам, особенно вечером. Везде эти мигранты и все они цепляются к девчонкам. Как видим, и старушками не брезгуют, хотя везде и всегда утверждают, что "уважают стариков"... ТАК - "УВАЖАЮТ"?!!. Это - люди?!! Или власти хотят, чтобы люди сами занялись мигрантами, коль власти не хотят?!!!!Vladimir LioubimcevСегодня по телику сказали, что местные власти говорят - не хватает мигрантов. Раньше было 5 человек на 1 место, теперь 1,2 чел. "Поэтому зарплаты выросли",- говорят... А разве 1 чел на место - это "МАЛО"?!! Еще больше хотят их завезти в Россию? Уже и так идешь по улице и не понимаешь - где ты живешь? В Средней Азии, или в России? Везде одни азиаты, "чайхана", "халяль" - такие везде надписи. Скоро будет ихние языки изучать?Борис Пронинчайхана, халяль, тандыр, дастархан, лаваш, шаурма...Федор РодниковВместе с этими тварями нужно судить и тех кто их запустил в Россию и кто принял эту мерзость на работу,но пока ВСЯ наша власть пляшет под дудку запада об этом и мечтать не стоит.Алексей МашкаринИм хотя бы тогда условия для компактного проживания создавали. Это правда бардак какой то.Михаил МолчевУсловия для проживания должен создавать их работодатель, но ему это не выгодно. Но не в этом дело, менталитет пришлых- вот главное. Пока они не получат адекватный отпор, они так и будут наглеть. И к мусорам обращаться смысла нет- мусарня у них на прикорме. Надо действовать или судом имени товарища Линча или создать свой русский ку-клукс-клан.Петр ШипиловПохоже скоро русским нужно создавать свой Куклус - Клан.Михаил МолчевСуд имени товарища Линча, помнится, в свое время американам очень помог. Ку-клукс-клан тоже очень неплохое дело. Оба метода можно применить и против их покровителей, мусарню они давно купили.Татьянка ЯцукДоколе??? ...Моё мнение-кто-то из них совершил беспредел-всю диаспору выдворить из страны, раз не контролируют своих отщепенцев!ПРОСТО ВАЛЕРИЙТакие "общежития" расплодились по всему Подмосковью. Только ни едрисне, ни воробьеву дела нет до того, как присутствие этих южных человекоподобных обезьян сказывается на местном населении. А ведь подобное, возможно, происходит во многих населенных пунктах Подмосковья. Например, в Электростали есть места в городе (промзона), куда даже в дневное время, боится появляться полиция, росгвардия и прочая вооруженная хрень. Там им накостыляют и удостоверения не спросят. Все, кому положено знать об этом, - наверняка знают, но мер никаких не принимают. Эта южная быдлота , наверняка, приносит неплохие деньги "крыше".Комментировать
Свежие комментарии