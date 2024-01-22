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Президент Польши Дуда обвинил ЕС в попытке сменить руководство страны

Президент Польши Дуда обвинил ЕС в попытке сменить руководство страны

Президент Польши Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза (ЕС) в попытке повлиять на политическое устройство в его стране из-за блокировки почти €60 млрд, выделенных на восстановление после пандемии коронавируса при предыдущем правительстве.

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