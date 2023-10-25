В Санкт-Петербурге приступили к съемкам киноальманаха «Будущие» о новом поколении детей

В Санкт-Петербурге стартовали съемки киноальманаха Элен Заргарян «Будущие» о новом поколении детей. По словам продюсера фильма Алины Кубековой, картина создается кинокомпанией «Все будет Медиа» при поддержке Росмолодежь.
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