Экс-премьер Франции Фийон: Париж ошибается, обрывая каналы связи с Россией

Франция ошибается, когда обрывает каналы связи и закрывает возможности для диалога с Россией. Об этом на подкасте Legend заявил бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.
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