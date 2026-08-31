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Газета.ру

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Экс-премьер Франции Фийон: Париж ошибается, обрывая каналы связи с Россией

Экс-премьер Франции Фийон: Париж ошибается, обрывая каналы связи с Россией

Франция ошибается, когда обрывает каналы связи и закрывает возможности для диалога с Россией. Об этом на подкасте Legend заявил бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

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