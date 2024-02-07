ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа. Он включает в себя полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры анклава и обмен заложниками и телами погибших.
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