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ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в Газе

ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа. Он включает в себя полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры анклава и обмен заложниками и телами погибших.

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