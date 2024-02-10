Из Китая прилетело новогоднее поздравление орловцам

Новый год по лунному календарю наступил минувшей ночью в Поднебесной. Китайский Новый год или Весенний фестиваль (Чуньцзе), — самый продолжительный и значимый праздник в КНР и в других странах Восточной Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии