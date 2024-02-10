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Из Китая прилетело новогоднее поздравление орловцам

Из Китая прилетело новогоднее поздравление орловцам

Новый год по лунному календарю наступил минувшей ночью в Поднебесной. Китайский Новый год или Весенний фестиваль (Чуньцзе), — самый продолжительный и значимый праздник в КНР и в других странах Восточной Азии.

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