В Приморском крае полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант-2024» осуществляются массовые проверки по выявлению мигрантов – правонарушителей.
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