Трамп: Харрис перестала использовать свой смех на публике после насмешек

Кандидат в президенты от Республиканской партии Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что его конкурентка на выборах от Демократической партии Камала Харрис перестала публично использовать свой смех, ставший объектом шуток в интернете.
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