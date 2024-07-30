Трамп: Харрис перестала использовать свой смех на публике после насмешек

Кандидат в президенты от Республиканской партии Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что его конкурентка на выборах от Демократической партии Камала Харрис перестала публично использовать свой смех, ставший объектом шуток в интернете.