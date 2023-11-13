В 12 районах Карелии на этой неделе планируются отключения электричества

Прионежская сетевая компания напоминает, что ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях могут выполняться только при временных отключениях энергообъектов и приносят извинения за доставленные неудобства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии