Алжир разорвал дипотношения с ОАЭ, обвинив Абу-Даби в провокациях

Власти Алжира приняли решение разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами.
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