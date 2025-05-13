Зеленский разрешил себе переговоры с Путиным и позвал Трампа в Стамбул: новые заявления президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией его не касается. Он также отметил, что будет участвовать в переговорах 15 мая в Турции, таким образом согласившись на предложение российского президента Владимира Путина.
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