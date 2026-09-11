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XStable и Sui Network объединились для запуска торговли золотом и другими активами в DeFi

XStable и Sui Network объединились для запуска торговли золотом и другими активами в DeFi

Децентрализованная торговая платформа XStable заключила партнерское соглашение с Sui Network, чтобы вывести драгоценные металлы и валютные рынки в сеть, добавив пары золота, серебра, платины и валютных курсов в растущую экосистему DeFi Sui.

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