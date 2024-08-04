В Курской области отмечают профпраздник работники и ветераны жд отрасли

От стабильной работы бесперебойных перевозок зависит экономика нашей страны, нашего региона. Поздравляем сотрудников и ветеранов отрасли!Сегодня свой профессиональный праздник отмечает работники железнодорожного транспорта и ветераны отрасли.
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